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      В Європі дорожчає нерухомість: де і як змінились ціни у 2018

      238 Читать новость на русском
      Нерухомість в Іспанії
      Нерухомість в Іспанії / Getty images

      Як змінились ціни на нерухомість у країнах Європейського союзу у третьому кварталі 2018 року.

      Дані про те, якою була динаміка цін на житло у Євросоюзі, оприлюднив Євростат.

      Читайте також: Нерухомість за кордоном: що треба знати до того, як купувати

      У третьому кварталі 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017-го середня вартість будинків і квартир в країнах ЄС зросла на 1,5%. Загалом за рік ціни на житло в ЄС підскочили на 4,3%.

      За третій квартал минулого року найбільше зростання цін на квадратні метри було зафіксоване у Словенії (+15,1%).

      У трійці лідерів за темпами зростання цін на нерухомість опинились також Нідерланди (+10,2%) та Ірландія (+9,1%).

      Дешевшала нерухомість лише у Швеції (-2,1%) та Італії (-0,8%).

      У порівнянні з другим кварталом 2018-го найбільше зростання вартості квадратних метрів було зафіксоване у вже згаданих Нідерландах (+3,3%), на Мальті (+3,1%) та у Хорватії (+2,8%).

      Станом на кінець 2018 за рік ціни на житло з усіх країн світу найстрімкіше росли саме на Мальті.

      Наприклад, квартиру площею 70 метрів квадратних у курортному мальтійському місті Сент-Джуліанс, що неподалік від столиці країни Валетти, станом на кінець січня 2018 можна придбати за 245 тисяч євро.

      квартира мальта нерухомість
      Квартиру на Мальті можна придбати за 245 тисяч євро 

      Для порівняння, трикімнатну квартиру площею 91 метр квадратний у популярному іспанському місті Аліканте можна придбати за 12 тисяч євро.

      іспанія аліканте квартира нерухомість
      Квартиру в курортному іспанському місті Аліканте можна купити за 12 тис євро

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      Теги: Євросоюз Новини нерухомості Ринок нерухомості Новини нерухомості світу Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
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