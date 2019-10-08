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      В Евросоюзе ответили на обвинения Трампа в недостаточной помощи Украине

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      Спецсоветник президента Еврокомиссии по вопросам отношений с Украиной Эльмар Брок
      Спецсоветник президента Еврокомиссии по вопросам отношений с Украиной Эльмар Брок / укроп.org

      Украина получила от Евросоюза и от стран-членов ЕС около 18 миллиардов евро помощи с 2015 года. Это во много раз превышает объем финансовой помощи, предоставленной Украине от США в виде гарантий по кредитам в размере 1 миллиарда долларов.

      Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам отношений с Украиной, экс-депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок в ответ на обвинения президента США Дональда Трампа, прозвучавшие в телефонном разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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      В чем Трамп обвинил Евросоюз?

      "Мы много делаем для Украины. Мы тратим много времени и усилий. Гораздо больше, чем европейские страны. ЕС должен больше помогать вам. Германия не делает почти ничего для вас. Все, что они делают – это болтовня. Я думаю, вам надо об этом поговорить. Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она также вспоминала об Украине, но ничего не делала. Много европейских стран ведут себя так же, поэтому вам надо обратить на это внимание", – заявлял Трамп в разговоре с Зеленским.

      Дональд Трамп США
      Трамп обвинил Евросоюз в недостаточной помощи Украине / Фото Getty Images

      Что на обвинения Трампа говорят в ЕС?

      "США дают 1 миллиард гарантий по кредитам. Это даже не деньги, а обещание взять на себя долговое обязательство Украины. А ЕС с 2015 года выделил Украине 15 млрд (евро) из своего бюджета, в частности в виде грантов и займов, плюс страны-члены предоставили около 3 миллиардов (евро), из которых только от Германии было направлено 1,4 миллиарда (евро). Итак, Украина получила около 18 миллиардов евро", – заявил Брок.

      Он подчеркнул, что большая часть из этих 18 миллиардов евро являются грантами, тогда как Вашингтон Киеву ничего бесплатно не предоставляет.

      Советник президента Еврокомиссии также напомнил, что, помимо этой суммы, ЕС оказывал и другую помощь Украине. Она отражается в действующих соглашениях между Киевом и Брюсселем, таких как Соглашение об ассоциации с ЕС, Зона свободной торговли и безвизовый режим между сторонами.

      "Таких соглашений США не подписывают. Посмотрите: ЕС дает в десятки раз больше, чем американцы", – резюмировал Брок.

      Смотрите инфографику о размерах военной помощи Украине от США:

      військова допомога США гроші Україна

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Деньги Телефонный разговор Зеленского и Трампа Дональд Трамп Новости США Европа Евросоюз
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