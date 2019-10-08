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      В Євросоюзі відповіли на звинувачення Трампа в недостатній допомозі Україні

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      Спецрадник президента Єврокомісії з питань відносин з Україною Ельмар Брок
      Спецрадник президента Єврокомісії з питань відносин з Україною Ельмар Брок / укроп.org

      Україна отримала від Євросоюзу та від країн-членів ЄС близько 18 мільярдів євро допомоги з 2015 року. Це в багато разів перевищує обсяг фінансової допомоги, наданої Україні від США у вигляді гарантій за кредитами розмірі 1 мільярда доларів.

      Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив спеціальний радник президента Єврокомісії з питань відносин з Україною, ексдепутат Європарламенту від Німеччини Ельмар Брок у відповідь на звинувачення президента США Дональда Трампа, що пролунали в телефонній розмові з Президентом України Володимиром Зеленським.

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      У чому Трамп звинуватив Євросоюз?

      "Ми багато робимо для України. Ми витрачаємо багато часу і зусиль. Набагато більше, аніж європейські країни. ЄС має більше допомагати вам. Німеччина не робить майже нічого для вас. Все, що вони роблять – це балачки. Я думаю, вам треба про це поговорити. Коли я говорив з Ангелою Меркель, то вона також згадувала про Україну, але нічого не робила. Багато європейських країн поводяться так само, тож вам треба звернути на це увагу", – заявляв Трамп у розмові з Зеленським.

      Дональд Трамп США
      Трамп звинуватив Євросоюз у недостатній допомозі Україні / Фото Getty Images

      Що на звинувачення Трампа кажуть у ЄС?

      "США дають 1 мільярд гарантій за кредитами. Це навіть не гроші, а обіцянка взяти на себе боргове зобов'язання України. А ЄС з 2015 року виділив Україні 15 млрд (євро) зі свого бюджету, зокрема у вигляді грантів і позик, плюс країни-члени надали близько 3 мільярдів (євро), з яких тільки від Німеччини було спрямовано 1,4 мільярда (євро). Отже, Україна отримала близько 18 мільярдів євро", – заявив Брок.

      Він наголосив, що велика частина з цих 18 мільярдів євро є грантами, тоді як Вашингтон нічого Києву безкоштовно не надає.

      Радник президента Єврокомісії також нагадав, що, крім цієї суми, ЄС надавав і іншу допомогу Україні. Вона відображається в чинних угодах між Києвом і Брюсселем, таких як Угода про асоціацію з ЄС, Зона вільної торгівлі та безвізовий режим між сторонами.

      "Таких угод США не підписують. Подивіться: ЄС дає в десятки разів більше, ніж американці", – резюмував Брок.

      Дивіться інфографіку про розміри військової допомоги Україні від США:

      військова допомога США гроші Україна

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини України Гроші Євросоюз Європа Новини США Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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