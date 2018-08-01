Очередная показательная процедура уничтожения дорогих автомобилей и мотоциклов была проведена властями Филиппин. Процессом руководил лично президент страны Родриго Дутерте.

Об этом сообщил сайт Автоцентр.

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Под бульдозер попали 68 нелегально импортированных машин, общая сумма которых 5,89 миллиона долларов. Среди уничтоженных автомобилей были модели премиум-брендов, в частности, Lamborghini и Porsche.

В Филиппинах бульдозер показательно уничтожил десятки элитных автомобилей

Этими действиями президент страны Дутерте хотел показать всему миру, что Филиппины являются привлекательным местом для инвестиций и бизнеса.

К слову, в России кошка, которую везли в ветеринарную клинику, повредила салон Mercedes-Benz E-Class на сумму 1,5 миллиона рублей (около 24 тысяч долларов).