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У Філіппінах бульдозер показово знищив десятки елітних автомобілів

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У Філіппінах бульдозер показово знищив десятки елітних автомобілів
У Філіппінах бульдозер показово знищив десятки елітних автомобілів / ТСН

Чергова показова процедура знищення дорогих автомобілів та мотоциклів була проведена владою Філіппін. Процесом керував особисто президент країни Родріго Дутерте.

Про це повідомив сайт Автоцентр.

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Під бульдозер потрапили 68 нелегально імпортованих машин, загальна сума яких 5,89 мільйона доларів. Серед знищених автомобілів були моделі преміум-брендів, зокрема, Lamborghini та Porsche.

У Філіппінах бульдозер показово знищив десятки елітних автомобілів
У Філіппінах бульдозер показово знищив десятки елітних автомобілів

Цими діями президент країни Дутерте хотів показати всьому світу, що Філіппіни є привабливим містом для інвестицій та бізнесу.

До слова, у Росії кішка, яку везли в ветеринарну клініку, пошкодила салон Mercedes-Benz E-Class на суму 1,5 мільйона рублів (близько 24 тисячі доларів).

Теги: Гроші Авто Філіппіни
Джерело: 24 канал
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