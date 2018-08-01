Чергова показова процедура знищення дорогих автомобілів та мотоциклів була проведена владою Філіппін. Процесом керував особисто президент країни Родріго Дутерте.

Про це повідомив сайт Автоцентр.

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Під бульдозер потрапили 68 нелегально імпортованих машин, загальна сума яких 5,89 мільйона доларів. Серед знищених автомобілів були моделі преміум-брендів, зокрема, Lamborghini та Porsche.



У Філіппінах бульдозер показово знищив десятки елітних автомобілів

Цими діями президент країни Дутерте хотів показати всьому світу, що Філіппіни є привабливим містом для інвестицій та бізнесу.

До слова, у Росії кішка, яку везли в ветеринарну клініку, пошкодила салон Mercedes-Benz E-Class на суму 1,5 мільйона рублів (близько 24 тисячі доларів).