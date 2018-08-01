У Філіппінах бульдозер показово знищив десятки елітних автомобілів
Чергова показова процедура знищення дорогих автомобілів та мотоциклів була проведена владою Філіппін. Процесом керував особисто президент країни Родріго Дутерте.
Про це повідомив сайт Автоцентр.
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Під бульдозер потрапили 68 нелегально імпортованих машин, загальна сума яких 5,89 мільйона доларів. Серед знищених автомобілів були моделі преміум-брендів, зокрема, Lamborghini та Porsche.
У Філіппінах бульдозер показово знищив десятки елітних автомобілів
Цими діями президент країни Дутерте хотів показати всьому світу, що Філіппіни є привабливим містом для інвестицій та бізнесу.
До слова, у Росії кішка, яку везли в ветеринарну клініку, пошкодила салон Mercedes-Benz E-Class на суму 1,5 мільйона рублів (близько 24 тисячі доларів).