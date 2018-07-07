В Гааге установили применение хлора в сирийской Думе в апреле

Организация по запрещению химического оружия установила, что во время химической атаки в сирийском городе Дума в апреле этого года был применен хлор.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Напомним, что тогда, 8 апреля, по меньшей мере 70 человек умерли из-за химической атаки в Сирии. 14 апреля США, Великобритания и Франция осуществили военную операцию в Сирии в ответ на химическую атаку правительственными силами Башара Асада. В результате были уничтожены объекты, имеющие отношение к программы сирийского правительства относительно использования химического оружия.

Накануне Организация по запрещению химического оружия получила полномочия, которые позволяют называть ответственных за использование химического оружия. Ранее ОЗХЗ могла лишь констатировать факт применения такого оружия.

Сейчас ОЗХЗ продолжает расследование фактов применения химического оружия в Думе.