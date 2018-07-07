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У Гаазі встановили застосування хлору в сирійській Думі у квітні

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ОЗХЗ встановили факт застосування хлору в Думі
ОЗХЗ встановили факт застосування хлору в Думі / frontnews.eu

Організація із заборони хімічної зброї встановила, що під час хімічної атаки в сирійському місті Дума у квітні цього року було застосовано хлор.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

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Нагадаємо, що тоді, 8 квітня, щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. 14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було знищено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї.

Напередодні Організація із заборони хімічної зброї отримала повноваження, які дозволяють їх називати відповідальних за використання хімічної зброї. Раніше ОЗХЗ могла лише констатувати факт застосування такої зброї.

Наразі ОЗХЗ продовжує розслідування фактів застосування хімічної зброї в Думі.

Теги: Новини політики Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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