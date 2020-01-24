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      В ГБР пытались прорваться народные депутаты: что происходит

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      Ситуация в ГБР / фото из соцсетей

      В день, когда на допрос в Государственное бюро расследований пришел пятый украинский президент Петр Порошенко, его однопартийцы тоже пытались проникнуть в правоохранительный орган. Они пытались прорваться внутрь здания, чтобы встретиться с директором ГБР Ириной Венедиктовой.

      Так, в ГБР пришли нардепы от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко, Ирина Фриз, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Николай Княжицкий и их коллеги. Как сообщила на своей фейсбук-странице Ирина Геращенко, они пришли вместе с семьями погибших героев Небесной Сотни.

      Актуально: Порошенко пришел на допрос в ГБР: видео

      Мы пришли в ГБР с намерением встретиться с исполняющей обязанности директора ГБР и передать обращение от семей о незаконных и ангажированных кадровых назначениях, в частности, адвоката Януковича в ГБР и других вопиющих нарушениях в расследовании дел Майдана,
      – написала парламентерка.

      Как адвокат Януковича попал в кресло заместителя ГБР? Речь идет об Александре Бабикове. Ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича. О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР из-за конфликта интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против Майдана. В свою очередь в. о. руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет.

      Однако, по ее словам, в помещении ГБР установили решетки, которыми заблокирован вход в помещение. Геращенко говорит, что 15 нардепов несколько часов ждали, чтобы их впустили, звонили Венедиктовой и Разумкову, однако – бесполезно.

      Мы вынуждены были вызвать полицию, чтобы зафиксировать нарушение закона. Полиция ехала час, но вынуждена была завести дело о факте препятствования депутатской деятельности,
      – добавила она.

      В свою очередь, в ГБР называют акцию депутатов попыткой проникнуть в их помещения.

      "Государственное бюро расследований является правоохранительным органом. Согласно закону, запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность ГБР. Попытки народных депутатов проникнуть в помещение ГБР Бюро расценивает как прямое нарушение закона", – говорится в официальном сообщении органа в фейсбуке.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Государственное бюро расследований Новости Украины Революция достоинства Небесная Сотня Европейская солидарность
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