У ДБР намагалися прорватися народні депутати: що відбувається

У день, коли на допит у Державне бюро розслідувань прийшов п’ятий український президент Петро Порошенко, його однопартійці теж намагалися проникнути у правоохоронний орган. Вони намагалися прорватися всередину будівлі, аби зустрітися із директоркою ДБР Іриною Венедіктовою.

Так, до ДБР прийшли нардепи від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко, Ірина Фріз, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Микола Княжицький та їхні колеги. Як повідомила на своїй фейсбук-сторінці Ірина Геращенко, вони прийшли разом із родинами загиблих героїв Небесної Сотні.

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Ми прийшли до ДБР із наміром зустрітися з виконувачкою обов’язків директорки ДБР і передати звернення від родин щодо незаконних і заангажованих кадрових призначень, зокрема, адвоката Януковича в ДБР і інших кричущих порушень в розслідуванні справ Майдану,

– написала парламентарка.

Як адвокат Януковича потрапив у крісло заступника ДБР? Мовиться про Олександра Бабікова. Раніше Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича. Про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже адвокат може займатися справами злочинів проти Майдану. У свою чергу в. о. керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде.

Однак, за її словами, у приміщенні ДБР встановили ґрати, якими заблокований вхід у приміщення. Геращенко каже, що 15 нардепів декілька годин чекали, аби їх впустили, телефонували Венедіктовій та Разумкову, однак – марно.

Ми змушені були викликати поліцію, щоб зафіксувати порушення закону. Поліція їхала годину, але змушена була завести справу про факт перешкоджання депутатської діяльності,

– додала вона.

Своєю чергою, у ДБР називають акцію депутатів спробою проникнути у їхнє приміщення.

"Державне бюро розслідувань є правоохоронним органом. Згідно з законом, забороняється незаконне втручання державних органів, їхніх посадових і службових осіб у діяльність ДБР. Намагання народних депутатів проникнути у приміщення ДБР, Бюро розцінює як пряме порушення закону", – мовиться в офіційному повідомленні органу на фейсбук.