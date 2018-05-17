В Генпрокуратуре появится новая должность: указ Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко своим указом №128/2018 ввел новую должность в структуре Генеральной прокуратуры. Так, с целью обеспечения сотрудничества с Европейской организацией по вопросам юстиции в ГПУ появится должность прокурора по связям для Евроюста.

Соответствующий указ президента опубликован на сайте главы государства.

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"Постановляю определить, что прокурором по связи для Европейской организации по вопросам юстиции (прокурор по связи для Евроюста) является по должности прокурор ГПУ, который отправляется в установленном порядке на должность советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве по месту нахождения Евроюста для выполнение функций по обеспечению сотрудничества в рамках Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом", – говорится в тексте указа.

Соответствующим указом также определяются основные функции прокурора по связи для Евроюста, среди которых: обеспечение обмена информацией с представителями государств-членов Евроюста; содействие координации взаимодействия правоохранительных органов Украины и государств-членов Евроюста; взаимодействие с должностными лицами Евроюста и представителями государств-членов Евроюста.

Указ вступает в силу со дня его публикации.