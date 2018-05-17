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У Генпрокуратурі з’явиться нова посада: указ Порошенка

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Порошенко ввів у ГПУ нову посаду
Порошенко ввів у ГПУ нову посаду / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко своїм указом №128/2018 запровадив нову посаду у структурі Генеральної прокуратури. Так, з метою забезпечення співпраці з Європейською організацією з питань юстиції в ГПУ з’явиться посада прокурора зі зв'язків для Євроюсту.

Відповідний указ президента опублікований на сайті глави держави.

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"Постановляю визначити, що прокурором зі зв'язку для Європейської організації з питань юстиції ( прокурор зі зв'язку для Євроюсту) є за посадою прокурор ГПУ, який відряджається в установленому порядку на посаду радника дипломатичного представництва України в іноземній державі за місцем знаходження Євроюсту для виконання функцій із забезпечення співробітництва у рамках Угоди про співробітництво між Україною та Євроюстом", – мовиться в тексті указу.

Відповідним указом також визначаються основні функції прокурора зі зв'язку для Євроюсту, серед яких: забезпечення обміну інформацією з представниками держав-членів Євроюсту; сприяння координації взаємодії правоохоронних органів України та держав-членів Євроюсту; взаємодія з посадовими особами Євроюсту та представниками держав-членів Євроюсту.

Указ набуває чинності з дня його публікування.

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Петро Порошенко Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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