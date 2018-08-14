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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Генуе установили личности 19 погибших

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Тела 19 человек из 23 умерших опознали
Тела 19 человек из 23 умерших опознали / tsn.ua

Установлены личности 19 из 23 погибших в результате разрушения автомобильного моста в итальянской Генуе.

Об этом сообщают власти итальянской области Лигурия на своей странице в Twitter.

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23 официально погибших, все тела доставлены в больницу "Сан-Мартино" для опознания, личности 19 человек на данный момент установлены",
– говорится в сообщении.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обвалился мост Моранди над рекой Полчевера. Сначала появилась информация о 10 погибших, позднее власти Италии подтвердили гибель 22 человек.

Источник: 24 канал
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