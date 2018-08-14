У Генуї встановили особи 19 загиблих внаслідок руйнування мосту Моранді
Встановлено особи 19 з 23 загиблих в результаті руйнування автомобільного мосту в італійській Генуї.
Про це повідомляє влада італійської області Лігурія на своїй сторінці в Twitter.
Читайте також: В уряді Італії заявили, що знесуть зруйнований в Генуї міст та знайдуть винних
23 офіційно загиблих, всі тіла доставлені в лікарню "Сан-Мартіно" для впізнання, особи 19 людей на даний момент встановлено",
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Спочатку з'явилась інформація про 10 загиблих, пізніше влада Італії підтвердила загибель 22 осіб.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер6 жовтня 2016 , 18:03
Немає більше Митного союзу, — Нємцов25 листопада 2014 , 13:23
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00