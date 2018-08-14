У Генуї встановили особи 19 загиблих внаслідок руйнування мосту Моранді

Встановлено особи 19 з 23 загиблих в результаті руйнування автомобільного мосту в італійській Генуї.

Про це повідомляє влада італійської області Лігурія на своїй сторінці в Twitter.

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23 офіційно загиблих, всі тіла доставлені в лікарню "Сан-Мартіно" для впізнання, особи 19 людей на даний момент встановлено",

– йдеться у повідомленні.

#CrolloPonteMorandi 23 i deceduti ufficiali. Tutte le salme sono state trasportate al San Martino per il riconoscimento: 19 al momento gli identificati. 15 i feriti fra San Martino, Galliera e Villa Scassi, molti in codice rosso — Regione Liguria (@LiguriaOnLine) 14 серпня 2018 р.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Спочатку з'явилась інформація про 10 загиблих, пізніше влада Італії підтвердила загибель 22 осіб.