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      В Германии на дорогу вылилось 15 тысяч литров молока: фото

      35 Читати новину українською
      В Германии на дорогу вылилось 15 тысяч литров молока
      В Германии на дорогу вылилось 15 тысяч литров молока / np.org.ua

      В Германии тысячи литров молока вылились на дорогу и замерзли в западногерманском регионе Вестфалия.

      Об этом сообщает DPA.

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      Известно, что в городе Рютен 16 декабря вечером неизвестные злоумышленники открутили дренажные краны в припаркованном молоковозе. Водитель в это время собирал молоко у местных фермеров.

      Когда водитель вернулся, то увидел, что около 15 тысяч литров молока вылились на дорогу. Молоко замерзло, потому что температура воздуха была -4 градуса.

      Позже на место происшествия срочно приехали 20 работников чрезвычайных служб, очистили дорогу горячей воды и солью.

      молоко німеччина

      Работники чрезвычайной службы очищают дорогу // Фото: Ccdiscovery

      Полиция оценила ущерб в 10 тысяч евро. Сейчас продолжаются следственные действия.

      Теги: Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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