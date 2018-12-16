У Німеччині на дорогу вилилось 15 тисяч літрів молока: фото

У Німеччині тисячі літрів молока вилилися на дорогу і замерзли у західнонімецькому регіоні Вестфалія.

Про це повідомляє DPA.

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Відомо, що у місті Рютен 16 грудня ввечері невідомі зловмисники відкрутили дренажні крани у припаркованому молоковозі. Водій у цей час збирав молоко у місцевих фермерів.

Коли ж водій повернувся, то побачив, що близько 15 тисяч літрів молока вилилися на дорогу. Молоко замерзло, бо температура повітря була -4 градуси.

Пізніше на місце події терміново приїхали 20 працівників надзвичайних служб, які очистили дорогу гарячою води і сіллю.



Працівники надзвичайної служби очищують дорогу//Фото: Ccdiscovery

Поліція оцінила збитки у 10 тисяч євро. Наразі тривають слідчі дії.