У Німеччині на дорогу вилилось 15 тисяч літрів молока: фото
У Німеччині тисячі літрів молока вилилися на дорогу і замерзли у західнонімецькому регіоні Вестфалія.
Про це повідомляє DPA.
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Відомо, що у місті Рютен 16 грудня ввечері невідомі зловмисники відкрутили дренажні крани у припаркованому молоковозі. Водій у цей час збирав молоко у місцевих фермерів.
Коли ж водій повернувся, то побачив, що близько 15 тисяч літрів молока вилилися на дорогу. Молоко замерзло, бо температура повітря була -4 градуси.
Пізніше на місце події терміново приїхали 20 працівників надзвичайних служб, які очистили дорогу гарячою води і сіллю.
Працівники надзвичайної служби очищують дорогу//Фото: Ccdiscovery
Поліція оцінила збитки у 10 тисяч євро. Наразі тривають слідчі дії.