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      У Німеччині на дорогу вилилось 15 тисяч літрів молока: фото

      646 Читать новость на русском
      У Німеччині на дорогу вилилось 15 тисяч літрів молока
      У Німеччині на дорогу вилилось 15 тисяч літрів молока / np.org.ua

      У Німеччині тисячі літрів молока вилилися на дорогу і замерзли у західнонімецькому регіоні Вестфалія.

      Про це повідомляє DPA.

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      Відомо, що у місті Рютен 16 грудня ввечері невідомі зловмисники відкрутили дренажні крани у припаркованому молоковозі. Водій у цей час збирав молоко у місцевих фермерів.

      Коли ж водій повернувся, то побачив, що близько 15 тисяч літрів молока вилилися на дорогу. Молоко замерзло, бо температура повітря була -4 градуси.

      Пізніше на місце події терміново приїхали 20 працівників надзвичайних служб, які очистили дорогу гарячою води і сіллю.

      молоко німеччина
      Працівники надзвичайної служби очищують дорогу//Фото: Ccdiscovery

      Поліція оцінила збитки у 10 тисяч євро. Наразі тривають слідчі дії.

      Теги: Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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