Долари усюди: у США трапились курйозні ДТП через машину з грошима – відео

У четвер, 13 грудня, у Нью-Джерсі вантажівка компанії, що займається перевезенням коштовностей, розгубила по дорозі готівку.

Про це місцева поліція дізналась із Twitter, саме туди це відео виклали пасажири автобуса, який їхав сусідньою смугою.

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Гроші, які наче з неба посипались на голови американців, спричинили затори та кілька ДТП. Люди просто посеред руху зупинялися і збирали долари.

"Це як в кіно. Ви думаєте, це відбувається насправді?," – сказала американка.

Скільки грошей втратила компанія ще не підрахували.