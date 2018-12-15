Долари усюди: у США трапились курйозні ДТП через машину з грошима – відео
У четвер, 13 грудня, у Нью-Джерсі вантажівка компанії, що займається перевезенням коштовностей, розгубила по дорозі готівку.
Про це місцева поліція дізналась із Twitter, саме туди це відео виклали пасажири автобуса, який їхав сусідньою смугою.
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Гроші, які наче з неба посипались на голови американців, спричинили затори та кілька ДТП. Люди просто посеред руху зупинялися і збирали долари.
"Це як в кіно. Ви думаєте, це відбувається насправді?," – сказала американка.
Скільки грошей втратила компанія ще не підрахували.
Джерело: 24 Канал
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