В Германии на самолете разбилась совладелица одной из крупнейших авиакомпаний России: фото

Совладелица российской авиакомпании с крупнейшей в стране сетью внутренних маршрутов S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе в Германии.

Частный самолет Epic-LT разбился в аэропорту "Егельсбах" вблизи Франкфурта, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

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В то же время СМИ сообщают, что на борту находилось три человека – пилот и два пассажира. Самолет разбился, когда заходил на посадку. Расследовать катастрофу будет международная комиссия в установленном порядке с участием российских экспертов.



В Германии разбился самолет с российской бизнесменом / Источник: AP

Источник сообщил, что в самолете мог находиться также и отец погибшей. Отметим, ранее российские СМИ сообщали, что в авиакастрофе погибла не Филева, а Владислав Филев – генеральный директор и совладелец одной из крупнейших российских авиакомпаний S7 Airlines.

Что это за авиакомпания?​Российская авиакомпания, владеющая крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов. S7 Airlines выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Южную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В парк S7 Airlines входит 31 самолет: 19 самолетов Airbus A319, девять лайнеров Airbus A320, один самолет Airbus A310 и два дальнемагистральных лайнера Boeing 767-300. S7 Airlines входит в группу компаний S7 наряду с рядом других компании, среди которых – авиакомпания "Глобус".