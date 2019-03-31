У Німеччині в авіакатастрофі загинула одна із найбагатших жінок Росії

Співвласниця російської авіакомпанії із найбільшою у країні мережею внутрішніх маршрутів S7 Наталія Фільова загинула в авіакатастрофі у Німеччині. Окрім того, місцеві працівники поліції потрапили у смертельну ДТП дорогою на місце катастрофи.

Приватний літак Epic-LT розбився в аеропорту "Егельсбах" поблизу Франкфурта, повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу авіакомпанії.

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Водночас ЗМІ повідомляють, що на борту перебували троє росіян – пілот і два пасажири. Літак розбився, коли заходив на посадку. Розслідувати катастрофу буде міжнародна комісія в установленому порядку за участю російських експертів.



У Німеччині розбився літак із російською бізнесменкою/ Джерело: AP

Джерело видання повідомило, що в літаку міг перебувати також і батько загиблої. Зазначимо, раніше російські ЗМІ повідомляли, що в авіакастрофі загинула не Фільова, а Владислав Фільов – генеральний директор та співвласник однієї з найбільших російських авіакомпаній S7 Airlines.

Окрім того, німецькі правоохоронці по дорозі до місця авіакатастрофи потрапили у смертельну ДТП. Там загинули двоє людей, повідомив представник поліції Дармштадта Бернд Хохштедтер.

Наталія Фільова була однією з найбагатших жінок Росії, журнал Forbes оцінив її стан в 600 мільйонів доларів.

Що це за авіакомпанія?Російська авіакомпанія, що володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів. S7 Airlines виконує регулярні польоти в країни СНД, Європу, Близький Схід, Південну Азію і країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. До парку S7 Airlines входить 31 літак: 19 літаків Airbus A319, дев'ять лайнерів Airbus A320, один літак Airbus A310 і два далекомагістральні лайнери Boeing 767-300. S7 Airlines входить до групи компаній S7 поряд із низкою інших компанії, серед яких – авіакомпанія "Глобус".