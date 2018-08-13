В Германии перевернулся экскурсионный трактор: шесть человек в тяжелом состоянии

В воскресенье, 12 августа, в немецкой коммуне Лидербахе произошло ДТП с участием экскурсионного трактора. В результате аварии пострадали 27 человек.

Об этом сообщает Hessenschau.

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По сообщению издания, авария произошла во время экскурсионного тура по кукурузному лабиринту. Трактор с прицепом перевернулся на резком повороте. В результате аварии 27 человек пострадали, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Кукурузный лабиринт – популярное место среди туристов, в прошлом году его посетили более 20 тысяч человек. Организаторы туров позиционируют лабиринт как "пародию на американские горки".