В Германии перевернулся экскурсионный трактор: шесть человек в тяжелом состоянии
В воскресенье, 12 августа, в немецкой коммуне Лидербахе произошло ДТП с участием экскурсионного трактора. В результате аварии пострадали 27 человек.
Об этом сообщает Hessenschau.
Читайте также: ДТП с автобусом в Венгрии: в МИД уточнили количество пострадавших украинцев
По сообщению издания, авария произошла во время экскурсионного тура по кукурузному лабиринту. Трактор с прицепом перевернулся на резком повороте. В результате аварии 27 человек пострадали, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Кукурузный лабиринт – популярное место среди туристов, в прошлом году его посетили более 20 тысяч человек. Организаторы туров позиционируют лабиринт как "пародию на американские горки".
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
День Воли в Беларуси: сотни людей, сотни флагов, одна идея (Фото. Видео)25 марта 2013 , 07:30
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00