15:54
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

ДТП с автобусом в Венгрии: в МИД уточнили количество пострадавших украинцев

97 Читати новину українською
ДТП с украинским автобусом в Венгрии
ДТП с украинским автобусом в Венгрии / Mukachevo.net

В результате аварии в Венгрии микроавтобуса с украинскими номерами травмы различной степени тяжести получили 13 пассажиров-граждан Украины, а также водитель транспортного средства, который является гражданином Венгрии.

Об этом сообщает Посольство Украины в Венгрии.

24 канал сообщал, что 11 августа на севере Венгрии в местности Ноград перевернулся автобус с украинскими номерами, в результате чего пострадали 14 человек.

Всем оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами. Известно, что 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 – легкие. Погибших нет,
– уточнили в украинском дипломатическом ведомстве.

Читайте также: "У твоих детей не будет мамы": в Ровно мажор пригрозил журналистке расправой после ДТП

В Посольстве добавили, что по сообщению венгерской полиции, 13 пострадавших украинцев госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат.

Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, разрешено покинуть больницу. Остальные находятся в больницах, 1 – в состоянии комы (угроза жизни остается). У него находится отец,
– сообщили в Посольстве.

Телефон горячей линии посольства Украины в Венгрии +36 1422 41 18.

Теги: Новости Украины Венгрия Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ляшко агитирует с помощью фото Тимошенко (Фото)
 9 октября 2012 , 19:44 1
Видео глазами пилота – эффектные кадры из украинского истребителя
 13 ноября 2016 , 07:07
Вратарь сборной Украины рассказал про дебют в Испании против любимой команды и партнера-кумира
 17 мая 2017 , 21:18
Чем будут проверять автомобили при обязательном техосмотре
 30 мая , 09:15
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук