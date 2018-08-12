ДТП с автобусом в Венгрии: в МИД уточнили количество пострадавших украинцев

В результате аварии в Венгрии микроавтобуса с украинскими номерами травмы различной степени тяжести получили 13 пассажиров-граждан Украины, а также водитель транспортного средства, который является гражданином Венгрии.

Об этом сообщает Посольство Украины в Венгрии.

24 канал сообщал, что 11 августа на севере Венгрии в местности Ноград перевернулся автобус с украинскими номерами, в результате чего пострадали 14 человек.

Всем оказана первая медицинская помощь, всех госпитализировали с различными травмами. Известно, что 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, 5 – легкие. Погибших нет,

– уточнили в украинском дипломатическом ведомстве.

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В Посольстве добавили, что по сообщению венгерской полиции, 13 пострадавших украинцев госпитализированы в больницы городов Будапешт, Вац и Балашшадярмат.

Семи пострадавшим, которые получили легкие травмы, разрешено покинуть больницу. Остальные находятся в больницах, 1 – в состоянии комы (угроза жизни остается). У него находится отец,

– сообщили в Посольстве.

Телефон горячей линии посольства Украины в Венгрии +36 1422 41 18.