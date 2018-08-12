ДТП з автобусом в Угорщині: в МЗС уточнили кількість постраждалих українців

Внаслідок аварії в Угорщині мікроавтобуса з українськими номерами травми різного ступеня важкості отримали 13 пасажирів-громадян України, а також водій транспортного засобу, який є громадянином Угорщини.

Про це повідомляє Посольство України в Угорщині.

24 канал повідомляв, що 11 серпня на півночі Угорщини у місцевості Ноград перекинувся автобус з українськими номерами, внаслідок чого постраждали 14 людей.

Всім надана перша медична допомога, всіх госпіталізували з різними травмами. Відомо, що 8 громадян України отримали важкі травми, 5 – легкі. Загиблих немає,

– уточнили в українському дипломатичному відомстві.

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У Посольстві додали, що за повідомленням угорської поліції, 13 постраждалих українців госпіталізовані в лікарні міст Будапешт, Вац і Балашшадярмат.

Семи постраждалим, які отримали легкі травми, дозволено покинути лікарню. Решта перебувають в лікарнях, 1 – у стані коми (загроза життю залишається). Біля нього перебуває батько,

– сповістили в Посольстві.

Телефон гарячої лінії посольства України в Угорщині +36 1422 41 18.