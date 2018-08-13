У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор: шестеро людей у важкому стані

У неділю, 12 серпня, у німецькій комуні Лідербахе сталася ДТП за участю екскурсійного трактора. У результаті аварії постраждали 27 людей.

Про це повідомляє Hessenschau.

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За повідомленням видання, аварія сталася під час екскурсійного туру кукурудзяним лабіринтом. Трактор з причепом перекинувся на різкому повороті. В результаті авіарії 27 людей постраждали, з них шестеро – перебувають у важкому стані.

Кукурудзяний лабіринт – популярне місце серед туристів, торік його відвідали понад 20 тисяч людей. Організатори турів позиціонують лабіринт як «пародію на американські гірки».