У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор: шестеро людей у важкому стані
У неділю, 12 серпня, у німецькій комуні Лідербахе сталася ДТП за участю екскурсійного трактора. У результаті аварії постраждали 27 людей.
Про це повідомляє Hessenschau.
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За повідомленням видання, аварія сталася під час екскурсійного туру кукурудзяним лабіринтом. Трактор з причепом перекинувся на різкому повороті. В результаті авіарії 27 людей постраждали, з них шестеро – перебувають у важкому стані.
Кукурудзяний лабіринт – популярне місце серед туристів, торік його відвідали понад 20 тисяч людей. Організатори турів позиціонують лабіринт як «пародію на американські гірки».
Джерело: 24 Канал
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