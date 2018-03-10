В Германии разбился самолет: есть жертвы
В субботу, 10 марта, в немецком городе Бенсхайм (земля Гессен) потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате катастрофы погибли 2 человека.
Об этом сообщает администрация города в своем Facebook.
"Катастрофа самолета в Бенсхайм. Два человека погибли", —говорится в сообщении.
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Кроме того, администрация Бенсхайма опубликовала фото с места авиакатастрофы, на которых изображен небольшой самолет красного цвета.
Отмечается, что на месте происшествия работают 25 работников пожарной службы и полиция.
Источник: 24 Канал
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