В Німеччині розбився літак: є жертви

В суботу, 10 березня, в німецькому місті Бенсхайм (земля Гессен) зазнав аварії легкомоторний літак. Внаслідок катастрофи загинули 2 людей.

Про це повідомляє адміністрація міста у своєму Facebook.

"Катастрофа літака в Бенсхаймі. Двоє людей загинули", – мовиться в повідомленні.

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Крім того, адміністрація Бенсхайма опублікувала фото з місця авіакатастрофи, на яких зображений невеликий літак червоного кольору.

Відзначається, що на місці події працюють 25 працівників пожежної служби і поліція.