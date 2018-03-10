В Німеччині розбився літак: є жертви
В суботу, 10 березня, в німецькому місті Бенсхайм (земля Гессен) зазнав аварії легкомоторний літак. Внаслідок катастрофи загинули 2 людей.
Про це повідомляє адміністрація міста у своєму Facebook.
"Катастрофа літака в Бенсхаймі. Двоє людей загинули", – мовиться в повідомленні.
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Крім того, адміністрація Бенсхайма опублікувала фото з місця авіакатастрофи, на яких зображений невеликий літак червоного кольору.
Відзначається, що на місці події працюють 25 працівників пожежної служби і поліція.
Джерело: 24 Канал
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