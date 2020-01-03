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      В Германии снизили цены на железнодорожные билеты ради экологии

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      Цены на услуги железной дороги в Германии уменьшатся / the guardian

      Впервые за 17 лет цены на проезд железнодорожным транспортом на большие расстояния в Германии снизились. Таким образом поощряют пассажиров больше пользоваться услугами железной дороги.

      Компания поездов Intercity Express Deutsche Bahn уменьшает тарифы на 10% для пассажиров, путешествующих на расстоянии более 50 км. Об этом сообщает The Guardian.

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      Билеты подешевели из-за уменьшения налога на добавленную стоимость – за поездку по железной дороге нужно будет заплатить 7% вместо 19%.

      Также подешевела стоимость специальных предложений и дополнительных услуг, в частности транспортировки велосипедов.

      В железной дороги считают, что снижение цен поможет компании получить еще 5 миллионов пассажиров в 2020 году.

      Почему экологичнее пользоваться общественным транспортом?Во многих странах мира пересаживаться с личного автомобиля на общественный транспорт из-за климатических изменений давно уже привычное дело. Железнодорожный транспорт, метро, ​​трамваи и троллейбусы значительно экологичнее машины. Кроме этого общественный транспорт за одну поездку перевозит значительно больше людей, тем минимизирует выбросы за проезд одного пассажира.

      Именно поэтому сегодня во многих европейских городах стремятся сделать общественный транспорт удобным и современным, чтобы поощрить людей оставлять машины дома.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Транспорт Экология Железная дорога
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