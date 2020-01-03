У Німеччині знизили ціни на залізничні квитки заради екології

Вперше за 17 років ціни на проїзд залізничним транспортом на великі відстані у Німеччині знизилися. Таким чином заохочують пасажирів більше користуватися послугами залізниці.

Компанія поїздів Intercity Express Deutsche Bahn зменшує тарифи на 10% для пасажирів, які подорожують на відстані понад 50 км. Про це повідомляє The Guardian.

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Квитки подешевшали через зменшення податку на додану вартість – за поїздку залізницею потрібно буде заплатити 7% замість 19%.

Також подешевшала вартість спеціальних пропозицій і додаткових послуг, зокрема транспортування велосипедів.

У залізниці вважають, що зниження цін допоможе компанії отримати ще 5 мільйонів пасажирів у 2020 році.

Чому екологічніше користуватися громадським транспортом? У багатьох країнах світу пересідати із власного авто на громадський транспорт через кліматичні зміни давно уже звична справа. Залізничний транспорт, метро, трамваї і тролейбуси значно екологічніші за автівку. Окрім цього громадський транспорт за одну поїздку перевозить значно більше людей, цим мінімізує викиди за проїзд одного пасажира.



Саме тому сьогодні у багатьох європейських містах прагнуть зробити громадський транспорт зручним і сучасним, щоб заохотити людей залишати автівки вдома.