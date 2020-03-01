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      В "Голосе" сказали, как заставить Россию прекратить войну на Донбассе

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      Украине необходимо на международной арене четко заявить, что стреляют на Донбассе россияне. И для этого использовать все доказательства и не скрывать лица.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. По его словам, команда Вакарчука хочет, чтобы план "холодной деоккупации" Донбасса" стал планом и президента.

      Обратите внимание! "Голос" представил стратегию "холодной деоккупации" Донбасса: что она предусматривает

      Он пояснил, что миру нужно доказать, что Россия прекращает огонь только тогда, когда ей выгодно. Так было перед Мюнхенским саммитом по безопасности, когда должны были быть представлены "12 мюнхенских пунктов", за которыми "торчат уши России".

      Почему? Все четко показывается – не боевики стреляют, не какие-то странные коллаборанты, не сепаратисты. Это четкий указ России. Очень важна позиция Украины показать, что стреляет Россия,
      – отметил Юрчишин.

      Депутат сказал, что у нас есть много доказательств о том, что на Донбассе российское оружие, фиксации, информация от журналистов из международных расследованных сетей. Однако в Нормандии об этом не говорится. А в последнем указе президента о Дне сопротивления оккупации Крыма ни разу не упоминается Россия.

      Также добавил: "Кто-то рассказывает, что мир устал от украинской войны. Мир устал от неопределенности, когда Украина не заявляет войну, а говорит о "провокации".

      Что предусматривает план "холодной деоккупации" Донбасса: кратко

      27 февраля партия "Голос" представила стратегию освобождения оккупированных территорий Украины дипломатическим путем, а не военным. В общем в плане есть восемь шагов на пути к деоккупации:

      1. длительное прекращение огня;
      2. создание демилитаризованной зоны и привлечение международной полицейской миссии;
      3. начало процесса разоружения;
      4. создание предпосылок деоккупации;
      5. внедрение международных временных администраций и начало процесса деоккупации;
      6. завершение процесса деоккупации и начало реинтеграции;
      7. завершение процесса деоккупации Донецкой и Луганской областей;
      8. начало окончательно восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Смотрите полное интервью с Ярославом Юрчишиным:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Партия Голос Ярослав Юрчишин Пророссийские боевики Война на Донбассе
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