У "Голосі" сказали, як змусити Росію припинити війну на Донбасі

Україні необхідно на міжнародній арені чітко заявити, що стріляють на Донбасі росіяни. І для цього використати всі докази та не приховувати обличчя.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин. За його словами, команда Вакарчука хоче, аби план про "холодну деокупацію" Донбасу став планом й президента.

Зверніть увагу! "Голос" представив стратегію "холодної деокупації" Донбасу: що вона передбачає

Він пояснив, що світу потрібно довести, що Росія припиняє вогонь лише тоді, коли їй вигідно. Так, було перед Мюнхенським безпековим самітом, коли мали бути презентовані "12 мюнхенських пунктів", за якими "стирчать вуха Росії".

Чому? Все чітко показується – не бойовики стріляють, не якісь дивні колаборанти, не сепаратисти. Це чіткий указ Росії. Дуже важлива позиція України показати, що стріляє Росія,

– зазначив Юрчишин.

Депутат сказав, що в нас є багато доказів про те, що на Донбасі російська зброя, фіксації, інформація від журналістів з міжнародних розслідуваних мереж. Однак в Нормандії про це не говориться. А в останньому указі президента про Дні опору окупації Криму жодного разу не згадується Росія.

Також додав: "Хтось розповідає, що світ втомився від української війни. Світ втомився від невизначеності, коли Україна не заявляє про війну, а говорить про "провокації".

Що передбачає план "холодної деокупації" Донбасу: коротко

27 лютого партія "Голос" представила стратегію звільнення окупованих територій України дипломатичним шляхом, а не військовим. Загалом в плані є вісім кроків на шляху до деокупації:

довготривале припинення вогню; створення демілітаризованої зони і залучення міжнародної поліцейської місії; початок процесу роззброєння; створення передумов деокупації; запровадження міжнародних тимчасових адміністрацій і початок процесу деокупації; завершення процесу деокупації і початок реінтеграції; завершення процесу деокупації Донецької і Луганської областей; початок остаточно відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

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