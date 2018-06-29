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В Google Play обнаружили вирус, который похищает деньги у пользователей

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В Google Play обнаружили вирус, который похищает деньги у пользователей
В Google Play обнаружили вирус, который похищает деньги у пользователей / Фото из открытых источников

Специалисты компании McAfee, специализирующаяся на компьютерной безопасности, опубликовали список приложений в Google Play, которые воруют деньги у владельцев смартфонов.

Об этом сообщается на официальном сайте McAfee.

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Сообщается, что ответственность за создание и размещение вредоносных программ несет группировка хакеров AsiaHitGroup. В 15 приложениях, опубликованных в Google Play, был обнаружен вирус SonvPay.C, который имитировал фоновое оповещения об обновлении той или иной программы. Но на деле вместо апдейта пользователи получали платную подписку на посторонние сервисы. Еще одной хитростью вирусов стало использование WAP-биллинга вместо SMS – владельцы устройств даже не догадывались о том, что подписались на сомнительную услугу.

По утверждению экспертов McAfee, SonvPay.C появился в Google Play в начале этого года. По оценкам специалистов, троян принес хакерам с AsiaHitGroup прибыль в сумме от 60 до 145 тысяч долларов. Наибольшее количество загрузок зараженных программ для поиска Wi-Fi сетей и создание рингтонов.

Список заражених додатків в Google Play
Список зараженных приложений в Google Play

Чтобы защититься от подобных угроз, эксперты порекомендовали использовать мобильные антивирусы и внимательно изучать отзывы о приложениях перед установкой даже из надежного источника.

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Теги: Техно Google Play хакеры Кибербезопасность Интернет
Источник: 24 Канал
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