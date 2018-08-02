В Горловке российские военные ради развлечения обстреляли подростков, – разведка

В Горловке Донецкой области российские военнослужащие обстреляли группу подростков. В результате обстрела несколько молодых людей получили ранения.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Как отметили в разведке, на оккупированных территориях Донбасса участились случаи неправомерных действий со стороны российских военных в адрес местных жителей.

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В Горловке российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли из автоматического оружия группу молодежи, и несколько подростков получили огневые ранения,

– сказал Гуцуляк.

Также известно, что расследовать инцидент начала "военная комендатура" так называемой "Донецкой народной республики".

Кроме того, установлено, что российские пограничники усилили охрану границы, чтобы не допустить проникновения преступников, скрывающихся от следствия в России.