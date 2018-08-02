У Горлівці російські військові заради розваги обстріляли підлітків, – розвідка

У Горлівці Донецької області російські військовослужбовці обстріляли групу підлітків. Внаслідок обстрілу кілька молодих людей зазнали поранень.

Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки.

Як зазначили у розвідці, на окупованих територіях Донбасі почастішали випадки неправомірних дій зі сторони російських військових на адресу місцевих жителів.

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У Горлівці російські військовослужбовці, розважаючись у громадському місці, обстріляли з автоматичної зброї групу молоді, і кілька підлітків отримали вогневі поранення,

– сказав Гуцуляк.

Також відомо, що розслідувати інцидент почала "військова комендатура" так званої "Донецької народної республіки".

Крім того, встановлено, що російські прикордонники посилили охорону кордону, щоб не допустити проникнення злочинців, які переховуються від слідства в Росії.