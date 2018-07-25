В ГПК опасаются, что "Янтарное дело" хотят слить: названы причины

Слили дело "рюкзаков Авакова", а теперь то же самое делают с "янтарным". Такие опасения высказал юрист центра противодействия коррупции. Он считает, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре пытаются притормозить дело против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова. Его, к слову, уже должны передать в суд.

"Янтарное дело" топ-подозреваемыми которого являются нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков одно из самых громких в НАБУ. Они, по версии следствия способствовали иностранной компании в добыче янтаря. Разрабатывали лояльное законодательство и влияли на госслужащих и судей. Конечно, не бесплатно, а за взятку в 300 тысяч долларов. Детективы ловили депутатов на горячем. Привлекли к операции агента под прикрытием Екатерину. Записали весомые видеодоказательства, за которые Рада согласилась снять с нардепов неприкосновенность.

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Тогда председатель специализированной прокуратуры на заседании профильного комитета убеждал, что НАБУ и САП совместно собрали железобетонные доказательства против обоих.

Деньги меченные цифрами, буквами, которые были даны, как предмет взятки,

– сказал руководитель САП Назар Холодницкий.

Однако, теперь Специализированная прокуратура открыла дело о фальсификации части доказательств против Полякова. И как, говорит сам фигурант, там уже признали, что фальсификации стенограммы были.

Заметки рукой делались конкретных детективов по указанию начальника следствия Калужинского,

– отметил народный депутат Максим Поляков.

В Специализированной прокуратуре комментировать отказались и на запрос не ответили. В центре противодействия коррупции считают, что у Холодницкого дают заднюю. А позиция САП, если она подтвердится, о фальсификации доказательств вообще бессмысленна. Ведь делом руководил лично глава антикоррупционной прокуратуры.

Прокурор дает оценку всем доказательствам и прокурор определяет присоединять ли их к делу или уничтожать и когда САП заявляет, что там какая-то фальсификация, тогда вопрос куда смотрел прокурор. До этого было все хорошо, а теперь, когда мы знаем, что всех топ-коррупционеров рано или поздно будет судить антикоррупционный суд и рассматривать их дела эффективно быстро, тут тоже вопрос почему это сейчас так совпало,

– отметил юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

Юрист говорит, что похоже "янтарное дело" сливают, так же как дело "рюкзаков Авакова". И не зря прямо сейчас. Другой фигурант дела – Борислав Розенблат также в интервью нам заявил, что доказательства по делу по нем сфальсифицированы. И настаивает, что те законопроекты, которые он разработал за коррупционные средства вообще не его. Хотя раньше говорил, что "разработал, но для борьбы с незаконной добычей". Кроме того, он постоянно подает в суд на детективов.

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Печерский районный суд даже признал Розенблата потерпевшим по делу. В то же время, детективы НАБУ поймали подозреваемого в том, что он фальсифицировал командировки. Брал разрешение на вылет в Израиль, а летел в Германию. Другой подозреваемый – нардеп Поляков, по несколько раз в год отдыхает на райских островах. Одна из поездок на Сейшелы была во время вероятного преступления и стоила семье Поляковых 24 тысячи долларов.

А еще журналисты выяснили, что сестра нардепа скупила недвижимости и автомобилей на 700 тысяч долларов. Сам он все отрицает. Несмотря на движение дела общественные активисты начинают сомневаться дойдет ли этой дело до приговора вообще. Ведь апелляция даже оправдательного приговора, может состояться уже в антикоррупционном суде, чего представители нынешней власти боятся больше всего.