У ЦПК побоюються, що "Бурштинову справу" хочуть злити: названо причини

Злили справу "рюкзаків Авакова", а тепер те саме роблять із "бурштиновою". Такі побоювання висловив юрист центру протидії корупції. Він вважає, що у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі намагаються пригальмувати справу проти нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова. Її, до слова, вже мають передати до суду.

"Бурштинова справа" топ-підозрюваними якої є нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков одна з найгучніших у НАБУ. Вони, за версією слідства сприяли іноземній компанії у видобутку бурштину. Розробляли лояльне законодавство і впливали на держслужбовців та суддів.

Звісно, не безкоштовно, а за хабар у 300 тисяч доларів. Детективи ловили депутатів на гарячому. Залучили до операції агента під прикриттям Катерину. Записали вагомі відеодокази, через які рада погодилась зняти з нардепів недоторканість.

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Тоді голова спеціалізованої прокуратури на засіданні профільного комітету переконував, що НАБУ та САП спільно зібрали залізобетонні докази проти обох.

Гроші мічені цифрами, буквами, які були дані, як предмет хабара,

– сказав керівник САП Назар Холодницький.

Однак, тепер Спеціалізована прокуратура відкрила справу про фальсифікацію частини доказів проти Полякова. І як, говорить сам фігурант, там вже визнали, що фальсифікації стенограми були.

Дописи рукою робилися конкретних детективів по вказівці начальника слідства Калужинського,

– зазначив народний депутат Максим Поляков.

У Спеціалізованій прокуратурі коментувати відмовились і на запит не відповіли. У центрі протидії корупції вважають, що в Холодницького дають задню. А позиція САП, якщо вона підтвердиться, про фальсифікацію доказів взагалі безглузда. Адже справою керував особисто очільник антикорупційної прокуратури.

Прокурор надає оцінку всім доказам і прокурор визначає чи їх приєднувати до справи чи знищувати і коли САП заявляє, що там якась фальсифікація, тоді питання куди дивився прокурор. До цього було все добре, а тепер коли ми знаємо, що всіх топ-корупціонерів рано чи пізно буде судити антикорупційний суд і розглядати їх справи ефективно швидко, тут теж питання чому це зараз так співпало,

– наголосив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

Юрист каже, що схоже "бурштинову справу" зливають, так само як справу "рюкзаків Авакова". І не дарма просто зараз. Інший фігурант справи – Борислав Розенблат також в інтерв'ю нам заявив, що докази по справі по ньому сфальсифіковані. І наполягає, що ті законопроекти, які він розробив за корупційні кошти взагалі не його. Хоча раніше говорив проте, що "так розробив, але для боротьби з незаконним видобутком". Окрім того, він постійно подає в суд на детективів.

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Печерський районний суд навіть визнав Розенблата потерпілим у справі. Водночас, детективи НАБУ ловили підозрюваного на тому, що він фальсифікував відрядження. Брав дозвіл на відліт до Ізраїлю, а летів до Німеччини. Інший підозрюваний – нардеп Поляков, по кілька разів на рік відпочиває на райських островах. Одна з поїздок на Сейшели була у час ймовірного зчинення злочину і вартувала родині Полякових 24 тисячі доларів.

А ще журналісти з'ясували, що сестра нардепа скупила нерухомості та автівок на 700 тисяч доларів. Сам він все заперечує. Зважаючи на рух справи громадські активісти починають сумніватися чи дійде у цій справі до вироку взагалі. Адже апеляція навіть виправдального вироку, може відбутись вже в антикорупційному суді, а цього представники нинішньої влади бояться найбільше.