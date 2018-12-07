В Греции мирная акция превратилась в столкновения с полицией: есть пострадавшие

В четверг, 6 декабря, в Афинах произошли массовые столкновения митингующих с греческой полицией, в результате беспорядков по меньшей мере трое человек пострадали.

В центре города после мирной акции, в 10 годовщину убийства полицейским 15-летнего подростка, произошли столкновения.

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Протестующие начали бросать коктейли Молотова, брусчатку и камни в полицейских. Поэтому правоохранители задержали 35 человек.



Столкновения в Афинах

К мерам по усилению безопасности в центре Афин привлекли более 2,5 тысяч сотрудников. Также временно закрыли центральную станцию метро.

Митингующие ежегодно выходят на эту акцию, потому что считают, что именно правоохранители убили подростка в 2008 году и это преступление до сих пор покрывают.

Напомним, что 6 ноября во Франции полиция задержала более 700 школьников и студентов за участие в беспорядках. Молодежь заблокировала более двухсот школ, еще в более чем сотни заведений сорвали занятия.

Что стола причиной массовых протестов в Афинах? 6 декабря 2008 года пуля полицейского убила 15-летнего Алексиса Григоропулоса. Его убийство положило начало массовым столкновениям молодежи с полицией, погромам и поджогам сотен магазинов, банков, бензоколонок, автомашин. Баллистическая экспертиза показала, что пуля попала в сердца Григоропулоса рикошетом, однако, по показаниям свидетелей, именно 38-летний полицейский стрелял в сторону группы подростков, которая блокировала патрульную полицейскую машину.