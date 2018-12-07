11:17
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Греции мирная акция превратилась в столкновения с полицией: есть пострадавшие

      21 Читати новину українською

      В четверг, 6 декабря, в Афинах произошли массовые столкновения митингующих с греческой полицией, в результате беспорядков по меньшей мере трое человек пострадали.

      В центре города после мирной акции, в 10 годовщину убийства полицейским 15-летнего подростка, произошли столкновения.

      Читайте также: В Греции уборщицу приговорили к 10 годам за ложь

      Протестующие начали бросать коктейли Молотова, брусчатку и камни в полицейских. Поэтому правоохранители задержали 35 человек.

      Сутички в Афінах
      Столкновения в Афинах

      К мерам по усилению безопасности в центре Афин привлекли более 2,5 тысяч сотрудников. Также временно закрыли центральную станцию метро.

      Митингующие ежегодно выходят на эту акцию, потому что считают, что именно правоохранители убили подростка в 2008 году и это преступление до сих пор покрывают.

      Напомним, что 6 ноября во Франции полиция задержала более 700 школьников и студентов за участие в беспорядках. Молодежь заблокировала более двухсот школ, еще в более чем сотни заведений сорвали занятия.

      Что стола причиной массовых протестов в Афинах? 6 декабря 2008 года пуля полицейского убила 15-летнего Алексиса Григоропулоса. Его убийство положило начало массовым столкновениям молодежи с полицией, погромам и поджогам сотен магазинов, банков, бензоколонок, автомашин. Баллистическая экспертиза показала, что пуля попала в сердца Григоропулоса рикошетом, однако, по показаниям свидетелей, именно 38-летний полицейский стрелял в сторону группы подростков, которая блокировала патрульную полицейскую машину.

      Теги: протесты Греция Жертвы Полиция
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      6 декабря , 22:51 Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      100
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 декабря , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1420
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      6 декабря , 19:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 401
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 декабря , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 3024
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      6 декабря , 18:13 Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      Інна Жолобович 205976
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Путин: Я не делаю разницы между украинцами и россиянами, это один народ
       16 апреля 2015 , 14:00 2
      Starbucks не будет открывать кафе в Украине: известна причина
       11 сентября , 16:58
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук