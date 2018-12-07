У Греції мирна акція перетворилася на сутички з поліцією: є постраждалі

У четвер, 6 грудня, в Афінах відбулися масові сутички мітингувальників із грецькою поліцією, унаслідок заворушень щонайменше троє осіб постраждали.

У центрі міста після мирної акції, у 10 річницю вбивства поліцейським 15-річного підлітка, відбулися сутички.

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Протестувальники почали кидати коктейлі Молотова, бруківку та каміння у поліцейських. Відтак правоохоронці затримали 35 людей.



Сутички в Афінах

До заходів щодо посилення безпеки у центрі Афін залучили понад 2,5 тисячі співробітників. Також тимчасово закрили центральну станцію метро.

Мітингувальники щороку виходять на цю акцію, бо вважають, що саме правоохоронці вбили підлітка у 2008 році й цей злочин досі покривають.

Нагадаємо, що 6 листопада у Франції поліція затримала понад 700 школярів і студентів за участь у заворушеннях. Молодь заблокувала понад двісті шкіл, ще у більше ніж сотні закладів зірвали заняття.

Що спричинило масові протести в Афінах? 6 грудня 2008 року куля поліцейського вбила 15-річного Алексіса Грігоропулоса. Його вбивство поклало початок масовим зіткненням молоді з поліцією, погромам і підпалам сотень магазинів, банків, бензоколонок, автомашин. Балістична експертиза показала, що куля потрапила у серця Грігоропулоса рикошетом, проте, за свідченнями свідків, саме 38-річний поліцейський стріляв у бік групи підлітків, що блокувала патрульну поліцейську машину.