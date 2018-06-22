В Гватемале автобус со студентами сорвался с обрыва: много погибших

В Гватемале при падении с обрыва автобуса, перевозившего студентов, погибли восемь человек.

Об этом сообщает Prensa Libre.

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Инцидент произошел в департаменте Сан-Маркос. Студенты направлялись на спортивное мероприятие. Водитель автобуса не справился с управлением и слетел с 70-метровой высоты.

.@jimmymoralesgt: Mi más sentido pésame para las familias de los fallecidos y nuestra solidaridad con los heridos del incidente en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos donde un bus que transportaba estudiantes cayó a un barranco. https://t.co/bBZBh9SFGz pic.twitter.com/UZrCpageKn — JIMMYPORGUATE (@jimmyporguate) June 21, 2018

Отмечается, что шестеро из погибших были студентами. Семь жертв аварии умерли на месте происшествия. Еще один человек умер в госпитале. 35 человек направили в Национальную больницу Сан-Маркоса с тяжелыми травмами.

#ÚltimaHora Bus cae a barranco en la aldea La Libertad Balchetre, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. No menos de 13 heridos, informan los @CBMDEPTAL



Foto: EdwinEscobar pic.twitter.com/IAOVBv4wmA — rmaguilar_ImpactoGt (@ritamariaguilar) June 21, 2018

Предварительной причиной аварии считают отказ тормозной системы. На месте работают спасатели. Полиция выясняет детали происшествия.