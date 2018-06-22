В Гватемале автобус со студентами сорвался с обрыва: много погибших
В Гватемале при падении с обрыва автобуса, перевозившего студентов, погибли восемь человек.
Об этом сообщает Prensa Libre.
Читайте также: В Боливии произошло масштабное смертельное ДТП: жуткие фото
Инцидент произошел в департаменте Сан-Маркос. Студенты направлялись на спортивное мероприятие. Водитель автобуса не справился с управлением и слетел с 70-метровой высоты.
Отмечается, что шестеро из погибших были студентами. Семь жертв аварии умерли на месте происшествия. Еще один человек умер в госпитале. 35 человек направили в Национальную больницу Сан-Маркоса с тяжелыми травмами.
Предварительной причиной аварии считают отказ тормозной системы. На месте работают спасатели. Полиция выясняет детали происшествия.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии