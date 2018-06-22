У Гватемалі автобус зі студентами зірвався з обриву: багато загиблих
У Гватемалі при падінні з обриву автобуса, що перевозив студентів, загинули восьмеро людей.
Про це повідомляє Prensa Libre.
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Інцидент стався в департаменті Сан-Маркос. Студенти прямували на спортивний захід. Водій автобуса не впорався з керуванням і злетів з 70-метрової висоти.
Зазначається, шестеро із загиблих були студентами. Семеро жертв аварії померли на місці події. Ще одна людина померла в госпіталі. 35 людей направили до Національної лікарні Сан-Маркоса з важкими травмами.
Попередньою причиною аварії вважають відмову гальмівної системи. На місці працюють рятувальники. Поліція з'ясовує деталі події.
Джерело: 24 Канал
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