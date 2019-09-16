В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четырех человек: фото
На улице Сумской в Харькове водитель Audi TT сбил пешеходов на тротуаре. Четырех женщин, пострадавших в ДТП, доставили в больницу с легкими травмами.
Правоохранители установили, что 23-летняя девушка не справилась с управлением, об этом сообщает пресс служба полиции.
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ДТП произошло поздно вечером 15 сентября. По результатам предварительной проверки, водитель была трезвой.
С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу,
– сообщили правоохранители.
Водитель в Харькове сбил 4 пешеходов
Audi TT, которым управляла 23-летняя девушка
Следователи открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, все обстоятельства устанавливаются.
Разбитое стекло автомобиля после ДТП
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