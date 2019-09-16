В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четырех человек: фото

На улице Сумской в Харькове водитель Audi TT сбил пешеходов на тротуаре. Четырех женщин, пострадавших в ДТП, доставили в больницу с легкими травмами.

Правоохранители установили, что 23-летняя девушка не справилась с управлением, об этом сообщает пресс служба полиции. Смотрите также: С церковью, джакузи и тренажерным залом: что известно о колонии, куда этапировали Зайцеву ДТП произошло поздно вечером 15 сентября. По результатам предварительной проверки, водитель была трезвой. С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу,

– сообщили правоохранители. Водитель в Харькове сбил 4 пешеходов

Audi TT, которым управляла 23-летняя девушка Следователи открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, все обстоятельства устанавливаются.

Разбитое стекло автомобиля после ДТП