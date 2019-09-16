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      В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четырех человек: фото

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      В Харькове 23-летняя девушка сбила пешеходов на тротуаре
      В Харькове 23-летняя девушка сбила пешеходов на тротуаре / Нацполиция

      На улице Сумской в Харькове водитель Audi TT сбил пешеходов на тротуаре. Четырех женщин, пострадавших в ДТП, доставили в больницу с легкими травмами.

      Правоохранители установили, что 23-летняя девушка не справилась с управлением, об этом сообщает пресс служба полиции.

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      ДТП произошло поздно вечером 15 сентября. По результатам предварительной проверки, водитель была трезвой.

      С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу,
      – сообщили правоохранители.

      ДТП у Харкові Водитель в Харькове сбил 4 пешеходов

       


      Audi TT, которым управляла 23-летняя девушка

      Следователи открыли уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, все обстоятельства устанавливаются.


      Разбитое стекло автомобиля после ДТП 

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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Аварии и ДТП Новости Харькова ДТП в Харькове
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