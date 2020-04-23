В Харькове пьяный священник на авто пытался сбежать от полиции
На одной из улиц Харькова заметили авто, которое нарушало правила движения, а на требование остановиться водитель лишь прибавил газу и пытался сбежать. В соцсетях пишут, что это – священник, которому не так давно собирали помощь на лечение от цирроза печени.
Авто беглеца догнали даже за городом, его водитель был пьян. Как пишет Рolice control Ukraine на своей странице в фейсбуке, священнослужителю ранее собирали деньги на лечение от цирроза печени.
Читайте также Женщину часами возили между больницами в Сумах, пока она не умерла: детали
В машине нарушителя нашли пустые бутылки от алкоголя, сам водитель едва держался на ногах.
Пустые бутылки прямо под передним сиденьем / Фото Рolice control Ukraine
По данным из соцсетей, нарушитель – протоиерей отец Богдан, который лечился от цирроза. Согласно официальному сайту Харьковской епархии УПЦ (МП), он является настоятелем Вознесенского храма в Золочеве.
24 каналу, к сожалению, не удалось найти подтверждений информации о сборе средств на лечение от цирроза для этого священнослужителя.
Как возникает цирроз?Цирроз является конечной стадией многих хронических заболеваний печени. Состояние, при котором в результате повреждения клетки печени заменяются на структурно аномальные регенерационные узелки. Среди причин алкогольная болезнь печени, вирусный гепатит В, D или C, аутоиммунный гепатит, метаболические заболевания.
Где расположен поселок Золочев
Читайте также
-
Карантин в Европе: как выглядят опустевшие города – фотоподборкасегодня , 06:25
-
Антирекорд новых случаев COVID-19 вызвали нарушения на Пасху и Вербное воскресеньесегодня , 11:36
-
Ни одна партия не отказалась от государственного финансирования, – НАПКсегодня , 10:06
-
Киев с высоты птичьего полета больше 100 лет назад: фотосегодня , 06:20
-
Медленно и осторожно: как мир начинает выходить из жесткого карантинасегодня , 12:12
-
В Польше третьи сутки горит крупнейший в стране заповедник: жуткие фото, видеосегодня , 09:58