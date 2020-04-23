В Харькове пьяный священник на авто пытался сбежать от полиции

На одной из улиц Харькова заметили авто, которое нарушало правила движения, а на требование остановиться водитель лишь прибавил газу и пытался сбежать. В соцсетях пишут, что это – священник, которому не так давно собирали помощь на лечение от цирроза печени.

Авто беглеца догнали даже за городом, его водитель был пьян. Как пишет Рolice control Ukraine на своей странице в фейсбуке, священнослужителю ранее собирали деньги на лечение от цирроза печени.

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В машине нарушителя нашли пустые бутылки от алкоголя, сам водитель едва держался на ногах.



Пустые бутылки прямо под передним сиденьем / Фото Рolice control Ukraine

По данным из соцсетей, нарушитель – протоиерей отец Богдан, который лечился от цирроза. Согласно официальному сайту Харьковской епархии УПЦ (МП), он является настоятелем Вознесенского храма в Золочеве.

24 каналу, к сожалению, не удалось найти подтверждений информации о сборе средств на лечение от цирроза для этого священнослужителя.

Как возникает цирроз?Цирроз является конечной стадией многих хронических заболеваний печени. Состояние, при котором в результате повреждения клетки печени заменяются на структурно аномальные регенерационные узелки. Среди причин алкогольная болезнь печени, вирусный гепатит В, D или C, аутоиммунный гепатит, метаболические заболевания.

Где расположен поселок Золочев