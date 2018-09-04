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В Харькове подорвали молодого мужчину самодельной взрывчаткой

93 Читати новину українською
Полиция Харькова
Полиция Харькова / dt.ua

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва на бульваре Жасминовый в Харькове. Вследствие инцидента в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи был доставлен 30-летний мужчина с осколочным ранением.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Отмечается, что состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. Предварительно установлено, что по адресу произошел взрыв самодельного взрывного устройства", – говорится в сообщении.


Последствия взрыва в Харькове

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и личность злоумышленника. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Теги: Новости Украины Полиция Взрыв Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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