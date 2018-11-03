14:32
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В Харькове священник Московского патриархата на автомобиле въехал в надгробия на кладбище

      146 Читати новину українською
      В Харькове священник Московского патриархата на автомобиле въехал в надгробия на кладбище
      В Харькове священник Московского патриархата на автомобиле въехал в надгробия на кладбище / Фото из открытых источников

      В пятницу, 2 ноября, автомобиль священника странным образом въехал на территорию кладбища и повредил десяток могил.

      На видео, которое сняли свидетели инцидента, четко видно, как из машины выходит человек в рясе.

      Читайте также: В Украине больше нет Московского патриархата, – Константинополь

      Верующие из соцсетей узнали в мужчине отца Михаила из храма Священномученика Александра, кстати, Московского патриархата. Правоохранители начали досудебное расследование за надругательство над могилой. Если вину священника докажут, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

      Смотрите видео с места события (Внимание! Присутствует ненормативная лексика)

       

      Теги: Новости Украины Религия Новости Харькова
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шахтер – Динамо: анонс украинского "классико"
      сегодня , 13:45 Шахтер – Динамо: анонс украинского "классико"
      Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске
      сегодня , 12:00 Покупайте только российское, или Как рухнул прибыльный завод в Луганске
      Ольга Черненко
      Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      сегодня , 08:40 Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      Блог Соцмережі
      Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      сегодня , 03:53 Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      Блог Медіа
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      2 ноября , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Майнинг криптовалют станет официальной профессией в Украине: в правительстве сделали первый шаг
       15 марта , 12:52
      Только факты об избиении журналистов и "каштановый скандал"
       21 мая 2013 , 19:35 6
      Лунин официально сменил клуб
       27 августа , 21:42
      Главные новости футбола 27 августа: Лунин покинул Реал, Шевченко объявил состав сборной на Лигу наций
       28 августа , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук