В Харькове священник Московского патриархата на автомобиле въехал в надгробия на кладбище
В пятницу, 2 ноября, автомобиль священника странным образом въехал на территорию кладбища и повредил десяток могил.
На видео, которое сняли свидетели инцидента, четко видно, как из машины выходит человек в рясе.
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Верующие из соцсетей узнали в мужчине отца Михаила из храма Священномученика Александра, кстати, Московского патриархата. Правоохранители начали досудебное расследование за надругательство над могилой. Если вину священника докажут, ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Смотрите видео с места события (Внимание! Присутствует ненормативная лексика)
Источник: 24 канал
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