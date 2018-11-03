В Харькове священник Московского патриархата на автомобиле въехал в надгробия на кладбище

В пятницу, 2 ноября, автомобиль священника странным образом въехал на территорию кладбища и повредил десяток могил.

На видео, которое сняли свидетели инцидента, четко видно, как из машины выходит человек в рясе.

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Верующие из соцсетей узнали в мужчине отца Михаила из храма Священномученика Александра, кстати, Московского патриархата. Правоохранители начали досудебное расследование за надругательство над могилой. Если вину священника докажут, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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