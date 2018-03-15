В Херсоне разоблачили место разврата, которым руководили три женщины

В Херсоне работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми областного главка полиции обнаружили место разврата, которым руководили три женщины. В сауне они сводили проституток с клиентами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте также: Девушки-подростки работали в порностудии в Кривом Роге

Отмечается, что на сводниц работали около 30 женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Противоправную деятельность сводниц и их "подопечных" оперативники задокументировали в сауне. Полицейские провели там санкционированный обыск, изъяли деньги, записи с данными девушек и другой информацией.

Предварительно установлено, что за час "работы" одной проститутки сводницы получали 25%. Работали по следующей схеме. Сначала от клиента поступало сообщение о желании встречи с девушкой с описанием необходимых ему параметров. Затем сводницы звонили девушкам и договаривались о времени встречи. За день на "работу" вызывалось от 3 до 7 проституток. В сауне происходил расчет за услуги девушек, там же их "работодательницы" получали свои проценты,

– говорится в сообщении полиции.

Открыто уголовное производство по ст.303 Уголовного кодекса Украины "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Планируется открытие уголовного производства по ст.302 Уголовного кодекса Украины "Создание или содержание мест разврата и сводничество".