В Хмельницкой области фура с зерном слетела с моста: фото
В Хмельницкой области, в Староконстантинове, у моста на Заслуче произошло ДТП – фура сорвалась с моста в реку.
Об этом передает издание Depo.Хмельницький.
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Фура была с зерном. У машины сломался отбойник и она упала в реку.
Водителя работники ГСЧС при помощи спецсредств достали из кабины автомобиля и передали в карету скорой помощи.
Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
Фото с места ДТП
Напомним, Украина вошла в десятку стран Европы с самой большой смертностью в ДТП. На наших дорогах ежегодно гибнет 9 человек на 100 тысяч населения.
Источник: 24 канал
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