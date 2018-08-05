В Хмельницкой области фура с зерном слетела с моста: фото

В Хмельницкой области, в Староконстантинове, у моста на Заслуче произошло ДТП – фура сорвалась с моста в реку.

Об этом передает издание Depo.Хмельницький.

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Фура была с зерном. У машины сломался отбойник и она упала в реку.

Водителя работники ГСЧС при помощи спецсредств достали из кабины автомобиля и передали в карету скорой помощи.



Фото с места ДТП

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Фото с места ДТП

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Фото с места ДТП

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Фото с места ДТП

Напомним, Украина вошла в десятку стран Европы с самой большой смертностью в ДТП. На наших дорогах ежегодно гибнет 9 человек на 100 тысяч населения.