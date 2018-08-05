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На Хмельниччині фура із зерном злетіла з мосту: фото

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Фура з зерном
Фура з зерном / Фото з відкритих джерел

У Хмельницькій області, у Старокостянтинові, біля мосту на Заслучі сталася ДТП – фура зірвалася з мосту в річку.

Про це передає видання Depo.Хмельницький.

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Фура була із зерном. У машини зломався відбійник і вона впала в річку.

Водія працівники ДСНС при допомозі спецзасобів дістали з кабіни автомобіля і передали до карети швидкої допомоги.


Фото з місця ДТП


Фото з місця ДТП


Фото з місця ДТП


Фото з місця ДТП

Нагадаємо, Україна увійшла в десятку країн Європи з найбільшою смертністю у ДТП. На наших дорогах щороку гине 9 осіб на 100 тисяч населення.

Теги: Новини України Новини Хмельницького Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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