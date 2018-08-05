На Хмельниччині фура із зерном злетіла з мосту: фото

У Хмельницькій області, у Старокостянтинові, біля мосту на Заслучі сталася ДТП – фура зірвалася з мосту в річку.

Про це передає видання Depo.Хмельницький.

Читайте також: Аварія "Лексуса" у Дніпрі: під колесами авто загинули два пішоходи 18+

Фура була із зерном. У машини зломався відбійник і вона впала в річку.

Водія працівники ДСНС при допомозі спецзасобів дістали з кабіни автомобіля і передали до карети швидкої допомоги.



Фото з місця ДТП

​

Фото з місця ДТП

​

Фото з місця ДТП

​

Фото з місця ДТП

Нагадаємо, Україна увійшла в десятку країн Європи з найбільшою смертністю у ДТП. На наших дорогах щороку гине 9 осіб на 100 тисяч населення.