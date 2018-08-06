В Хмельницкой области женщина на ходу выпала из микроавтобуса: подробности
В Хмельницкой области во время движения микроавтобуса на проезжую часть выпала 31-летняя женщина. Водитель транспортного средства отвез пострадавшую в больницу, сейчас она находится в реанимации.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа около 3:00 возле села Манятин Славутского района. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – "драгер" показал 2 промилле,
– говорится в сообщении правоохранителей.
Отмечается, что 34-летний водитель и его пассажирка на микроавтобусе "Renault Master" возвращались с отдыха. Во время движения двери транспортного средства открылась, и женщина выпала из авто на проезжую часть. В результате ДТП она получила телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома челюсти и колени и забоя грудной клетки.
По словам правоохранителей, водитель самостоятельно положил женщину в салон и привез в Шепетовскую центральную районную больницу.
Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Полицейские пытаются установить, была ли потерпевшая в состоянии алкогольного опьянения и что стало причиной открытия дверей. Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту инцидента, виновнику грозит до 3 лет лишения свободы.