21:20
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, сегодня
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Хмельницкой области женщина на ходу выпала из микроавтобуса: подробности

67 Читати новину українською
Водитель и его пассажирка возвращались с отдыха: полиция устанавливает, при каких обстоятельствах женщина выпала из автобуса
Водитель и его пассажирка возвращались с отдыха: полиция устанавливает, при каких обстоятельствах женщина выпала из автобуса / Фото из открытых источников

В Хмельницкой области во время движения микроавтобуса на проезжую часть выпала 31-летняя женщина. Водитель транспортного средства отвез пострадавшую в больницу, сейчас она находится в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

Читайте также: В Италии в результате ужасной аварии погибли 11 мигрантов: фото 18+

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа около 3:00 возле села Манятин Славутского района. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – "драгер" показал 2 промилле,
– говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что 34-летний водитель и его пассажирка на микроавтобусе "Renault Master" возвращались с отдыха. Во время движения двери транспортного средства открылась, и женщина выпала из авто на проезжую часть. В результате ДТП она получила телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома челюсти и колени и забоя грудной клетки.

По словам правоохранителей, водитель самостоятельно положил женщину в салон и привез в Шепетовскую центральную районную больницу.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полицейские пытаются установить, была ли потерпевшая в состоянии алкогольного опьянения и что стало причиной открытия дверей. Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту инцидента, виновнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Новости Хмельницкого Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Пасхальная корзина в Донецке – сколько стоит праздничный стол в оккупации
 16 апреля 2017 , 15:18
Янукович-младший в интернете рассказывает о мародерстве на улицах Украины
 3 марта 2014 , 22:50 74
Топ-новости: Германия понесла потери перед матчем с Украиной, "Динамо" продаст своего лидера
 9 июня 2016 , 07:30
Морозюк потролил Мораеса из-за перехода в Шахтер
 21 июня , 14:26
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук