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В Италии в результате ужасной аварии погибли 11 мигрантов: фото 18+

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В Италии в результате ужасной аварии погибли 11 мигрантов
В Италии в результате ужасной аварии погибли 11 мигрантов / Фото из открытых источников

В Италии перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Читайте также: Взрыв возле аэропорта в Болонье: количество пострадавших увеличилось, есть погибшие

В районе муниципалитета Фоджа (Апулия) возле населенного пункта Лесина произошло ДТП, во время которого микроавтобус с болгарской регистрацией врезался в грузовик с мукой. Микроавтобус перевозил сезонных рабочих после работы в поле.

Аварія в Італї
В Италии перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими

В результате аварии погибли 11 человек, которые были выходцами из стран Африки. Водитель грузовика и еще двое людей получили ранения.


Водитель грузовика и еще двое человек получили ранения

Напомним, 6 августа около 15 часов в Италии, в городе Болонья, произошел сильный взрыв в местном аэропорту. По предварительным данным взорвалась автоцистерна.

Теги: Аварии и ДТП Жертвы Африка
Источник: 24 Канал
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