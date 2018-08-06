В Італії в результаті жахливої аварії загинули 11 мігрантів: фото 18+

В Італії перекинувся мікроавтобус з сезонними робітниками, які поверталися після роботи у полі.

Про це повідомляє агентство ANSA.

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В районі муніципалітету Фоджа (Апулія) біля населеного пункту Лесіна сталась ДТП, під час якої мікроавтобус з болгарською реєстрацією врізався у вантажівку з борошном. Мікроавтобус перевозив сезонних робітників після роботи у полі.



В Італії перекинувся мікроавтобус з сезонними робітниками

В результаті аварії загинули 11 людей, які були вихідцями з країн Африки. Водій вантажівки та ще двоє людей отримали поранення.



Водій вантажівки та ще двоє людей отримали поранення

Нагадаємо, 6 серпня близько 15 години в Італії, у місті Болонья, стався сильний вибух у місцевому аеропорту. За попередніми даними підірвалась автоцистерна.