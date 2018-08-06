Вибух біля аеропорту в Болоньї: кількість постраждалих збільшилася, є загиблі

Внаслідок вибуху біля аеропорту італійського міста Болонья загинули щонайменше 2 людини, ще понад 60 – постраждали. Чотирнадцять людей перебувають у важкому стані.

Про загиблих повідомляє Repubblica з посиланням на місцеву рятувальну службу.

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На місце вибуху прибула велика кількість рятувальників та карет швидкої допомоги.

Відео з місця вибуху у Болоньї:

У Twitter аеропорт Болоньї повідомляє, що летовище від пожежі не постраждало і працює у звичному режимі.

6 серпня близько 15 години на трасі стався потужний вибух в місті Болонья поблизу місцевого аеропорту. За інформацією італійських ЗМІ, багато людей отримали поранення від уламків, які розлетілися довкола під час вибуху. Окрім того у будинках поблизу місця інциденту розбиті вікна та зруйновано міст.