Взрыв возле аэропорта в Болонье: количество пострадавших увеличилось, есть погибшие

В результате взрыва возле аэропорта итальянского города Болонья погибли по меньшей мере 2 человека, еще более 60 пострадали. Четырнадцать человек находятся в тяжелом состоянии.

О погибших сообщает Repubblica со ссылкой на местную спасательную службу.

Читайте также: В России на химкомбинате произошел взрыв: есть пострадавшие

На место взрыва прибыло большое количество спасателей и карет скорой помощи.

Видео с места взрыва в Болонье:

В Twitter аэропорт Болоньи сообщает, что аэропорт от пожара не пострадал и работает в привычном режиме.

6 августа около 15 часов на трассе произошел мощный взрыв в городе Болонья вблизи местного аэропорта. По информации итальянских СМИ, много людей получили ранения от осколков, которые разлетелись вокруг во время взрыва. Кроме того в домах вблизи места инцидента разбиты окна и разрушен мост.