20:21
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ВИБУХ У БОЛОНЬЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Хмельниччині жінка на ходу випала з мікроавтобуса: подробиці

145 Читать новость на русском
Водій та його пасажирка поверталися з відпочинку: поліція встановлює, за яких обставин жінка випала з автобуса
Водій та його пасажирка поверталися з відпочинку: поліція встановлює, за яких обставин жінка випала з автобуса / фото з відкритих джерел

На Хмельниччині під час руху мікроавтобуса на проїжджу частину випала 31-річна жінка. Водій транспортного засобу відвіз постраждалу до лікарні, наразі вона перебуває у реанімації.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Хмельницької області.

Читайте також: В Італії в результаті жахливої аварії загинули 11 мігрантів: фото 18+

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 серпня близько 3:00 поблизу села Манятин Славутського району. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – "Драгер" показав 2 проміле,
– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що 34-річний водій та його пасажирка на мікроавтобусі "Renault Master" поверталися з відпочинку. Під час руху двері транспортного засобу відчинилися, і жінка випала з авто на проїжджу частину. У результаті ДТП вона отримала тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому щелепи і коліна та забою грудної клітини.

За словами правоохоронців, водій самостійно поклав жінку в салон і привіз в Шепетівську центральну районну лікарню.

Наразі постраждала перебуває в реанімації у важкому стані.

Поліцейські намагаються встановити, чи була потерпіла в стані алкогольного сп’яніння і що стало причиною відкриття дверей. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту, винуватцю загрожує до 3 років позбавлення волі.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Хмельницького
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Понад 2,5 мільярди збитків: 13 злочинів на "Укрзалізниці", які вас шокують
сьогодні, 20:01 Понад 2,5 мільярди збитків: 13 злочинів на "Укрзалізниці", які вас шокують
Катерина Петренко
Подорожі Україною: дивовижні місця Харківщини, що зачаровують красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: дивовижні місця Харківщини, що зачаровують красою
Наталя Боднар
Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
сьогодні, 17:00 Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
Олексій Чибісов
Під час технофесту у Дніпрі збудують з LEGO Хогвартс, Месників та Зірку Смерті
сьогодні, 16:01 Під час технофесту у Дніпрі збудують з LEGO Хогвартс, Месників та Зірку Смерті
Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
сьогодні, 15:02 Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
Блог Соцмережі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Будемо працювати з Трампом, – у Порошенка відреагували на результати виборів у США
 9 листопада 2016 , 11:45 1
Ібрагімовіч встановив рекорд МЮ вже на медичних тестах
 2 липня 2016 , 17:36
Просунутий комфорт: тест-драйв ŠKODA KAROQ
 25 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук