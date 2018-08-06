На Хмельниччині жінка на ходу випала з мікроавтобуса: подробиці

На Хмельниччині під час руху мікроавтобуса на проїжджу частину випала 31-річна жінка. Водій транспортного засобу відвіз постраждалу до лікарні, наразі вона перебуває у реанімації.

Про це інформує прес-служба Нацполіції Хмельницької області.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 серпня близько 3:00 поблизу села Манятин Славутського району. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – "Драгер" показав 2 проміле,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що 34-річний водій та його пасажирка на мікроавтобусі "Renault Master" поверталися з відпочинку. Під час руху двері транспортного засобу відчинилися, і жінка випала з авто на проїжджу частину. У результаті ДТП вона отримала тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, перелому щелепи і коліна та забою грудної клітини.

За словами правоохоронців, водій самостійно поклав жінку в салон і привіз в Шепетівську центральну районну лікарню.

Наразі постраждала перебуває в реанімації у важкому стані.

Поліцейські намагаються встановити, чи була потерпіла в стані алкогольного сп’яніння і що стало причиною відкриття дверей. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом інциденту, винуватцю загрожує до 3 років позбавлення волі.